Биолог Глазков предостерег от употребления грибов-гигантов в пищу

В них может быть накоплено много вредных веществ.

Биолог Павел Глазков рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", почему не стоит употреблять в пищу грибы-гиганты.

По словам специалиста, микологи сходятся во мнении, что старые грибы, которые сильно выросли, могут быть вредны для организма человека. Это относится даже к тем грибам, которые съедобны.

Дело в том, что грибы впитывают окружающие их вещества. Если гриб старые, то в нем накоплено больше вредных элементов.

Периодически любители тихой охоты встречают грибы, чей вес может достигать 2 кг. Недавно такая находка была сделана в Приозерском районе.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб / Ирина Гулевич