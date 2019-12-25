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Биолог Глазков предостерег от употребления грибов-гигантов в пищу
Сегодня, 11:19
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Биолог Глазков предостерег от употребления грибов-гигантов в пищу

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В них может быть накоплено много вредных веществ.

Биолог Павел Глазков рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", почему не стоит употреблять в пищу грибы-гиганты. 

По словам специалиста, микологи сходятся во мнении, что старые грибы, которые сильно выросли, могут быть вредны для организма человека. Это относится даже к тем грибам, которые съедобны.

Дело в том, что грибы впитывают окружающие их вещества. Если гриб старые, то в нем накоплено больше вредных элементов. 

Периодически любители тихой охоты встречают грибы, чей вес может достигать 2 кг. Недавно такая находка была сделана в Приозерском районе.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб / Ирина Гулевич

Теги: грибники, грибы, токсины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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