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В Приозерском районе нашли белый гриб весом 2 кг
Сегодня, 12:42
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В Приозерском районе нашли белый гриб весом 2 кг

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Добыча досталась любителям тихой охоты из Петербурга.

Петербургская семья грибников нашла гиганский белый гриб в одном из лесов Ленобласти. Фото с добычей выложили в группе "Грибы и Грибники СПб"  ВКонтакте.

Опубликовавшая пост женщина рассказала, что лесной богатырь встретился на пути у её семьи во время поездки за грибами в Приозерский район в воскресенье, 2 октября. 

Напомним, что уже на следующий день, 3 октября, все грибники отмечали свой профессиональный праздник. Сейчас в лесах созрели не только белые грибы, но и подосиновики, моховики, грузди и опята.

Ранее мы сообщили о том, что на выходных петербуржцы набрали полные корзины грибов.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Елена Воробьёва)

Теги: грибы, ленинградская область, приозерский район, природа
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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