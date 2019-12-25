В Приозерском районе нашли белый гриб весом 2 кг

Добыча досталась любителям тихой охоты из Петербурга.

Петербургская семья грибников нашла гиганский белый гриб в одном из лесов Ленобласти. Фото с добычей выложили в группе "Грибы и Грибники СПб" ВКонтакте.

Опубликовавшая пост женщина рассказала, что лесной богатырь встретился на пути у её семьи во время поездки за грибами в Приозерский район в воскресенье, 2 октября.

Напомним, что уже на следующий день, 3 октября, все грибники отмечали свой профессиональный праздник. Сейчас в лесах созрели не только белые грибы, но и подосиновики, моховики, грузди и опята.

Ранее мы сообщили о том, что на выходных петербуржцы набрали полные корзины грибов.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Елена Воробьёва)