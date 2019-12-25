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Фото: на выходных петербуржцы набрали полные корзины грибов
Сегодня, 18:29
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Фото: на выходных петербуржцы набрали полные корзины грибов

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В лесу грибники собирают белые, подосиновики, а также они напоминают, что уже началась пора опят.

В понедельник, 3 октября, отмечают День грибника. Петербургские грибники показывают полные корзины и рассказывают кого встретили в лесу. Фотографии опубликовали в паблике "Грибы и Грибники СПб" в соцсети "Вконтакте". 

В лесу грибники собирают белые, подосиновики, а также они напоминают, что уже началась пора опят. Даже если и собрали немного грибов, то петербуржцы не расстраиваются. Кому-то повезло больше и удалось набрать полные корзины.  Осенний лес в последние два дня порадовал их погодой и подарками.

Фото: Вконтакте / Грибы и Грибники СПб / Юля Дужникова, Анюта Пшеницына, Елена Быстрова, Margarita Bodnarchuk, Наталья Пудовкина, Катя Макарова

Теги: грибы, корзины, лес, опята
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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