В Ленинградской области перевернулся грузовик

Данных о пострадавших в аварии не поступало.

Утром 13 марта в Ленобласти произошла авария. По словам очевидцев, не трассе недалеко от поселка Красная Заря, водитель большегруза не смог войти в поворот, из-за чего фура перевернулась. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Свидетели сообщили, что в результате ДТП образовалась небольшая пробка, однако согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки" сейчас на участке движение свободно. Данных о пострадавших в аварии не поступало. На месте работают сотрудники УГИБДД. Ранее на Piter.TV: Иномарка врезалась в дерево на набережной Карповки

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"