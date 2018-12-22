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Иномарка врезалась в дерево на набережной Карповки
Сегодня, 12:17
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Rybka123

Иномарка врезалась в дерево на набережной Карповки

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На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, медики и полицейские.

В среду, 13 марта, в Петроградском районе Санкт-Петербурга автомобиль врезался в дерево. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Как стало известно, авария случилась недалеко от Гренадерского моста, рядом с Ботаническим садом. Автомобиль "Рено Логан" вылетел с дороги и врезался в дерево. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, медики и полицейские. Сведения о состоянии водителя иномарки уточняются.В социальных сетях пользователи отметили, что несмотря на несчастный случай, повезло, что машина не упала в реку. Ранее на Piter.TV: В Петербурге нашлись новые жертвы педофила из избирательной комиссии Москвы
Фото:группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: ботанический сад, врезалась в дерево, гренадерский мост, река карповка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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