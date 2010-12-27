В ДТП на Карповке пострадали двое человек

Водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

В аварии в Петроградском районе, где автомобиль врезался в дерево, пострадали два человека. Водитель легковушки и пассажир были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области

Напомним, что сутра в среду, у дома номер 2 по набережной реки Карповки автомобиль "Рено Логан" вылетел с дороги и врезался в дерево. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, медики и полицейские. По информации правоохранительных органов, водитель не справился с управлением.

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Фото: Дорожный инсепктор