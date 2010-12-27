Появились подробности: около общежития СПбГУ в Петергофе нашли труп студента

Погибшим оказался студент четвертого курса по направлению "Физика".

В среду, 13 марта, около общежития СПбГУ в Петергофе нашли труп студента. Эту информацию подтвердили в пресс-службе университета.

Погибшим оказался студент четвертого курса по направлению "Физика". Учащиеся добавляют, что студент выпал из окна 13 этажа.

Кроме того, сотрудники полиции обнаружили на месте трагедии предсмертную записку. Содержание записки на время следственных действий не раскрывается.

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Фото:Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб