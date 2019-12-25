Больше всего пациентов находятся в провинции Хубэй.

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1113. Число инфицированных превысило 44,6 тысячи человек. Полностью выздоровели 4740 местных жителей. Об этом сообщили в государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Сейчас под наблюдением медиков в государстве находятся более 185 тысяч людей, имевших контакт с зараженными. Еще 16 тысяч человек лежат с подозрением на вирус. Она направлены в карантин.

Первое место по количеству заражений по-прежнему занимает центральная провинция Хубэй. Там зарегистрировано 33,3 тысячи пациентов, из которых погибли 1068 человек. Следующими в списке распространения вируса следуют Гуадун на юге страны, Хэнань в центре и Чжэцзян на востоке. В Пекине коронавирусом заболели 342 местных жителя, умерли трое, еще 48 выписаны

Ранее Piter.tv писал о том, что петербурженка с "коронавирусом" сбежала из изобокса инфекционной больницы.

Фото: Pixabay.com

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