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Число жертв коронавируса в Китае достигло 2118

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Показатели летальных исходов медленно, но растут.

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2118. Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в центральной провинции Хубэй. Там в больницах остаются 62 тысячи человек с выявленными признаками болезни. Об этом сообщили в государственном комитете по гигиене и здравоохранению.

По КНР инфекция распространилась на 75,5 тысяч жителей страны. В общей сложности врачи смогли победить пневмонию нового типа у 16,1 тысяч человек.. Показатель смертности достиг отметки в  2,83% вместо 2,7% днем ранее.

Ранее в Китае назвали новый способ передачи коронавируса.

Теги: китай, коронавирус
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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