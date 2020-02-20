Показатели летальных исходов медленно, но растут.

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2118. Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в центральной провинции Хубэй. Там в больницах остаются 62 тысячи человек с выявленными признаками болезни. Об этом сообщили в государственном комитете по гигиене и здравоохранению.

По КНР инфекция распространилась на 75,5 тысяч жителей страны. В общей сложности врачи смогли победить пневмонию нового типа у 16,1 тысяч человек.. Показатель смертности достиг отметки в 2,83% вместо 2,7% днем ранее.

Ранее в Китае назвали новый способ передачи коронавируса.