Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что в Китае назвали новый способ передачи коронавируса. Об этом сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Как оказалось, вирус может передаваться в сравнительно закрытом помещении через аэрозоль. Однако на первом месте по передаче китайского вируса остается воздушно-капельный и контактный пути. Уточняется, что коронавирус также передаётся через "тесный" контакт.

В настоящее время, число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек.

Ранее мы сообщали о том, что ученые в Китае обозначили пик распространения коронавируса.