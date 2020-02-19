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В Китае назвали новый способ передачи коронавируса

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Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что в Китае назвали новый способ передачи коронавируса. Об этом сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Как оказалось, вирус может передаваться в сравнительно закрытом помещении через аэрозоль. Однако на первом месте по передаче китайского вируса остается воздушно-капельный и контактный пути. Уточняется, что коронавирус также передаётся через "тесный" контакт.

В настоящее время, число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек.

Ранее мы сообщали о том, что ученые в Китае обозначили пик распространения коронавируса.

Теги: здоровье, мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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