Ученые в Китае обозначили пик распространения коронавируса

Как выяснилось, большинство симптомов стало проявляться именно в начале февраля.

Пик распространения коронавируса пришелся на 1 февраля, рассказали китайские учены. Такие выводы сделали в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний.

Специалистами были изучены случаи заражения в период с 8 декабря 2019 года по 11 февраля 2020. Как выяснилось, большинство симптомов стало проявляться именно в начале февраля. Ученые заключили, что с того времени число заболеваний стало значительно сокращаться

В CCDC предположили, что вспышка нового вида вируса, вызывающего пневмонию, подходит к концу. При этом ученые предупредили власти КНР, что следует быть готовым и к очередному эпизоду распространения болезни.

Напомним, ранее сообщалось, что второй россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии.

Видео: ITV News