Число заболевших коронавирусом в психбольнице Архангельска увеличилось до 70 человек

С обновленной информацией выступил региональный оперативный штаб.

За сутки число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Архангельской государственной клинической психиатрической больнице достигло 70 человек. В помещениях больницы была проведена дезинфекция, развернут инфекционный стационар и обсерватор.

Днем ранее стало известно, что на коронавирус в психбольнице подозревали 50 человек. Первоначально инфекция была выявлена у одной из сотрудниц, а в контактный круг с заболевшей попало большое число людей.

Ранее мы сообщали о том, что президент России Владимир Путин назначил главу Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области. Это произошло 2 апреля.

В своем обращении, сделанном накануне, Цыбульский также сделал акцент на поддержке бизнеса во времена эпидемии коронавируса.

На 19 апреля новые вспышки заболеваемости коронавирусом возникли в 78 регионах России. По данным оперативного штаба по противодействию болезни, больше всего случаев заболеваемости за сутки было зафиксировано в Москве – 3570 случаев, далее в списке идет Московская область (709 человек), Нижегородская область (129 человек), Санкт-Петербург (114 человек) и Архангельская область (68 человек).

Фото: Pixabay

Видео: vk.com/a.tsybulskiy