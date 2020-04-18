В психиатрической больнице Архангельска выявили вспышку коронавируса

Об этом рассказали в региональном оперативном штабе со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора.

Архангельская государственная клиническая психиатрическая больница закрылась на карантин. По данным местного штаба по борьбе с коронавирусом от 18 апреля, именно здесь обнаружилась вспышка заболевания COVID-19 – по предварительным результатам тестов, оказались заражены более 50 пациентов и сотрудников медицинского учреждения. Первоначально инфекция была выявлена у одной из сотрудниц, а в контактный круг с заболевшей попало большое число людей.

Уточняется, что отдельное здание отделения больницы ждет перепрофилирование – разные этажи приспособят под инфекционное отделение для заболевших и под обсерватор для тех, кто попадал в круг контактов.

Ранее мы сообщали о том, что президент России Владимир Путин назначил главу Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области. Это произошло 2 апреля.

В своем обращении, сделанном накануне, Цыбульский также сделал акцент на поддержке бизнеса во времена эпидемии коронавируса.

Фото: Pixabay

Видео: vk.com/a.tsybulskiy