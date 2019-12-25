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Число умерших россиян с коронавирусом превысило 500
Сегодня, 11:11
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lesjasap

Число умерших россиян с коронавирусом превысило 500

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За сутки от коронавируса скончалось 57 человек.

Число умерших россиян с коронавирусом превысило 500. Согласно статистике, полученной от представителей оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции COVID-19, на утро 22 апреля медики зарегистрировали 513 смертей.

За последние сутки от коронавируса скончались 57 человек. Большая часть погибших пациентов была госпитализирована в Московском регионе. В столице летальность от инфекции увеличилась за день с 1,9 до 2,1.

Напомним, что в России общее количество зараженных коронавирусом составляет 57 999 случаев в 85 регионах страны. За последние сутки болезнь выявлена у 5 236 новых пациентов в 78 регионах по стране.

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Теги: коронавирус, оперштаб
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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