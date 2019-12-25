За сутки от коронавируса в России излечилось 547 человек.

За сутки в России зафиксировано 5 236 случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 78 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в РФ. Прирост составил 9,9%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 57 999 случая заражения новой коронавирусной инфекцией во всех регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2548. Далее идут Московская область — 631, Санкт-Петербург — 294, Рязанская область — 76, Татарстан — 75.

За сутки от коронавируса в России излечилось 547 человек. За весь период — 4 420.

За минувшие сутки скончалось 57 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 513 человек.

На данный момент, по данным Роспотребнадзора, в России провели более двух миллионов тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Ранее в Костромской области коронавирус подтвердили еще у 7 человек.