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В Костромской области коронавирус подтвердили еще у 7 человек
Сегодня, 9:32
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MShaffter

В Костромской области коронавирус подтвердили еще у 7 человек

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Общее количество инфицированных с начала эпидемии в Костромской области возросло до 88 человек.

В Костромской области зафиксированы 7 новых случаев заражения коронавирусом.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что в регионе подтвердился диагноз COVID-19 еще у 7 жителей области. Таким образом, с начала эпидемии в регионе выявлено 88 пациентов с коронавирусом. Из них 7 человек выздоровели, три женщины скончались.

Все 7 новых случаев из групп контактов с ранее заболевшими. 

Все граждане самоизолированы. По всем диагностированным случаям заболевания специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологические расследования.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области

Жителям Костромской области настоятельно рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, который сократит риск распространения и передачи новой инфекции, убережёт от заболевания родных и близких людей.

Сегодня ранее: В Новосибирской области выявлено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.

Теги: коронавирус в регионах, новости кострома, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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