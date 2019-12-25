В Новосибирской области выявили еще 16 человек с коронавирусом

Из них 7 человек не выезжали за пределы региона и с ранее выявленными пациентами с коронавирусом не контактировали.

На утро 22 апреля в Новосибирске выявлено 16 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

РИА Новости со ссылкой оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области сообщает, что за истекшие сутки выявлено еще 16 человек с коронавирусом, из них 1 ребенок. Из новых случаев 7 это из групп контактов с ранее заболевшими, а 7 человек не выезжали за пределы региона и с ранее выявленными пациентами с коронавирусом не контактировали. Еще двое приехали из других регионов России, один из них транзитный водитель.

Таким образом, общее количество случаев COVID-19 в регионе с начала эпидемии 151 человек. Из них 21 человек выздоровели, 4 человека скончались.

Сегодня ранее: В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом. Самому младшему было 30 лет.

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