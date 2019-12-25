За минувшие сутки скончалось 57 человек с подтверждённым с коронавирусом.

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. О них рассказали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в России.

Всего за минувшие сутки в России зафиксировано 5 236 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах страны.

Лидер — Москва. Там зафиксировано 2548 новых случаев. Количество новых заболевших меньше, чем днём ранее — 21 апреля их число перевалило за три тысячи. За минувшие сутки скончалось 57 человек с подтверждённым с коронавирусом. Выздоровели - 547.

1. Москва 2548

2. Московская область 631

3. Санкт-Петербург 294

4. Рязанская область 76

5. Республика Татарстан 75

6. Калужская область 72

7. Мурманская область 71

8. Нижегородская область 69

9. Приморский край 62

10. Тульская область 52

11. Ростовская область 52

12. Брянская область 49

13. Республика Дагестан 46

14. Республика Ингушетия 43

15. Ленинградская область 41

16. Орловская область 40

17. Карачаево-Черкесская Республика 39

18. Смоленская область 36

19. Курская область 34

20. Республика Северная Осетия 34

21. Удмуртская Республика 34

22. Республика Мордовия 30

23. Пермский край 29

24. Тюменская область 29

25. Хабаровский край 29

26. Кировская область 28

27. Оренбургская область 28

28. Республика Бурятия 28

29. Тверская область 27

30. Чувашская Республика 27

31. Новгородская область 26

32. Воронежская область 25

33. Республика Башкортостан 25

34. Липецкая область 24

35. Кабардино-Балкарская Республика 23

36. Белгородская область 22

37. Республика Марий Эл 22

38. Саратовская область 22

39. Красноярский край 22

40. Республика Коми 20

41. Чеченская Республика 20

42. Краснодарский край 20

43. Калининградская область 19

44. Тамбовская область 18

45. Пензенская область 16

46. Новосибирская область 16

47. Камчатский край 15

48. Владимирская область 13

49. Ивановская область 12

50. Самарская область 12

51. Ярославская область 11

52. Республика Калмыкия 11

53. Ставропольский край 11

54. Астраханская область 11

55. Волгоградская область 11

56. Забайкальский край 11

57. Свердловская область 10

58. Челябинская область 10

59. Ульяновская область 9

60. Алтайский край 9

61. Кемеровская область 9

62. Еврейская АО 9

63. Костромская область 7

64. Вологодская область 7

65. Иркутская область 7

66. Ханты-Мансийский АО 6

67. Томская область 6

68. Республика Адыгея 5

69. Республика Саха (Якутия) 5

70. Псковская область 4

71. Омская область 4

72. Чукотский АО 4

73. Ямало-Ненецкий АО 3

74. Республика Хакасия 3

75. Амурская область 3

76. Архангельская область 2

77. Магаданская область 2

78. г. Севастополь 1