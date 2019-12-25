Число петербургских гимназистов, подхвативших кишечную инфекцию, выросло до 19

Очаг инфекции зафиксировали в гимназии №642 "Земля и Вселенная" на Васильевском острове.

Число учеников гимназии №642 "Земля и Вселенная", подхвативших кишечную инфекцию, выросло до 19. Еще 1 апреля насчитывалось 10 учащихся с симптомами отравления, дети жаловались на диарею, боли в животе и рвоту. Об этом сообщили в петербургском управлении Роспотребнадзора 2 марта.

Очаг острой кишечной инфекции зафиксировали в учреждении на улице Опочинина, 35. Двум школьникам поставили диагноз "носительство ротавирусной инфекции", еще трем – "гастроэнтеропатия норволк", в инфекционный стационар сразу после отравления госпитализировали троих детей, 2 апреля всех выписали на амбулаторное лечение.

В ходе расследования установлено, что 25 марта в гимназии прорвало трубу холодного водоснабжения, аварийный участок трубы поменяли, однако по окончанию ремонтных работ не провели необходимые промывку, дезинфекцию и последующий лабораторный контроль качества холодной воды. Все упущенные процедуры стали нарушением требований к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в двух пробах воды специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" обнаружили ротавирус.

Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности гимназии с утра 2 апреля. Ситуация по-прежнему находится на контроле Управления.

Ранее мы сообщали, что заявление на зачисление в первый класс подали более 36 тысяч родителей из Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Калининский район #Бакан