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Заявление на зачисление в первый класс подали более 36 тысяч родителей из Петербурга
Сегодня, 17:02
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nadezhda_sib

Заявление на зачисление в первый класс подали более 36 тысяч родителей из Петербурга

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Большинство родителей пользуются порталом Госуслуг.

Более 36 тыс. петербургских родителей подали заявления на прием их детей в первый класс. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга.

Более 80% заявлений поданы с помощью портала Госуслуг. Остальные предпочли отнести документы лично в МФЦ. Прием заявлений стартовал в полночь 1 апреля. Некоторые попытались сделать это заранее. Только за первый час было принято более 7 тыс. заявлений, а по итогам дня — 33 тыс. заявлений.

Сначала идет прием от родителей льготников или тех, кто проживает на той же территории, где находился школа. Первый этап зачисления продлится до 30 июня. Второй этап начнется 6 июля. С этого дня подавать заявления можно будет в школы любого района города.

В общей сложности в первый класс ожидают принять 64 тыс. детей. 

Фото: vk.com/spbgkumfc

Теги: зачисление, мфц, первый класс, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Семёнов Зинон
Сегодня 17:23

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