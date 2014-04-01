Заявления на зачисление ребенка в школу подали 23 тыс. петербуржцев

Это треть от ожидаемого количества первоклассников в новом учебном году.

Родители будущих петербургских школьников продолжают подавать заявления на зачисление в первый класс. К 13:00 подано уже 23507 заявлений, сообщила пресс-служба городского комитета по образованию.

Большинство горожан предпочло подать документы не выходя из дома — порталом Госуслуг воспользовались более 19 тыс. человек. 4 тыс. человек решили подать заявление лично в МФЦ. Некоторым пришлось стоять в очереди.

Прием заявлений стартовал с полуночи 1 апреля. Некоторые решили сделать это заранее, однако теперь им придется ждать отказа, а затем осуществлять процедуру заново.

Напомним, в заявлении можно указать не более трех школ. Для тех, кто не проживает на закрепленной территории, прием стартует с 6 июля.

Фото: vk.com/spbgkumfc