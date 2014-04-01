Петербургские родители начали активно подавать заявления о приеме ребенка в первый класс

Большинство горожан подают заявления через портал Госуслуг.

В Петербурге начался прием заявлений о зачислении в первые классы городских школ. Родители начали активно подавать заявления еще ночью, с наступлением 1 апреля. 42 человека, чтобы успеть наверняка, пытались сделать это до 00:00. Теперь им придется ждать официального отказа, а затем подавать заявления заново.

По информации комитета по образованию Петербурга, по состоянию на 10:00 подано 16810 заявлений. Из них 1061 — через МФЦ, 15749 — через портал Госуслуг.

Так как сегодня утром в МФЦ пришло большое количество родителей будущих школьников, всем остальным гражданам посоветовали посетить Центры после 12:00. По иным услугам в этот день требуется предварительная запись. Подать заявление можно в любом МФЦ, не обязательно по месту жительства.

Напомним, от того, насколько рано или поздно вы подадите заявление, не будет зависеть решение о зачислении. Все заявления хранятся в единой электронной базе и рассматриваются только через 30 дней. У петербуржцев есть возможность подать документы на зачисление не более, чем в три школы. Заявления от горожан, не проживающих на закрепленной территории, будут приниматься позже — с 6 июля по 5 сентября.

По прогнозу комитета по образованию, в новом учебном году впервые школьный порог переступят 64 тысячи юных петербуржцев.

Фото: пресс-служба МФЦ