МФЦ будут принимать заявления на зачисление в первый класс с 1 апреля

Заявление не обязательно подавать в первый день.

Прием документов на запись в первые классы на новый учебный год в МФЦ начнется 1 апреля 2021 года. У родителей есть возможность выбрать до 3 школ, сообщила пресс-служба СПб ГКУ "МФЦ".

Заявление от льготных категорий граждан будут приниматься с 1 апреля по 30 июня. После 30 июня зачисление будет производиться на общих основаниях.

Заявления от горожан, которые не имеют льготной категории и не проживают на закрепленной территории, будут приниматься с 6 по 5 сентября. Прием заявлений осуществляется в порядке живой очереди. Предварительной записи в МФЦ нет.

Гражданам, которые хотят посетить МФЦ 1 апреля не для подачи заявления в первый класс школ, стоит посетить его после 12 часов, так как до 12 будет идти прием родителей. По иным услугам в этот день требуется предварительная запись. Подать заявление можно в любом Центре вне зависимости от района проживания. С собой необходимо иметь паспорт РФ и/или иной документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия представителя ребенка, свидетельство о рождении ребенка или паспорт обучающегося, если он есть. Документы на льготы будут предоставляться непосредственно в школу после получения приглашения.

От того, насколько рано или поздно вы подадите заявление, не будет зависеть решение о зачислении. Все заявления хранятся в единой электронной базе. К их обработке приступают только через 30 дней.

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