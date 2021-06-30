Ранее было известно об 11 жертвах трагедии.

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 12. Об этом на брифинге с журналистами сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава. Чиновница уточнила, что по официальной статистике судьба еще 149 американцев остается неизвестной.

С последнего брифинга, к глубочайшему сожалению, был обнаружен еще один погибший. Теперь число погибших составляет 12. Даниэлла-Ливайн Кава, округа Майами-Дейд

Напомним, что многоэтажное жилое здание в городе Серфсайд штата Флорида частично обрушилось в ночь на 24 июня. Спасателям удалось спасти в первый день операции 37 местных жителей. После этого выживших граждан экстренные ведомства не доставали из-под завалов.

При взрыве газа на трубопроводе в Техасе погибли два человека.

Видео: YouTube / WPLG Local 10