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Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 11

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Власти собрали 1,6 млн долларов в качестве гуманитарной помощи пострадавшим.

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 11. Об этом местным журналистам рассказала руководитель округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава. Чиновница заметила, что местонахождение еще 150 человек остается неизвестной властям.

Подтверждена гибель 11 человек.

Даниэлла-Ливайн Кава, глава округа Майами-Дейд 

В городе объяснили, что пытаются установить точное число людей, которые оказались в многоэтажном доме в момент его частичного обрушения. Кава пояснила, что на данный момент собрано около 1,6 млн долларов на помощь семьям жертв трагедии и пострадавшим. Средства люди получат в качестве благотворительной помощи.

Число погибших при обрушении здания во Флориде достигло 10 человек.

Видео: YouTube / 8 News NOW Las Vegas

 

Теги: обрушение, серфсайд, флорида
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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