Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 11. Об этом местным журналистам рассказала руководитель округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава. Чиновница заметила, что местонахождение еще 150 человек остается неизвестной властям.
Подтверждена гибель 11 человек.
Даниэлла-Ливайн Кава, глава округа Майами-Дейд
В городе объяснили, что пытаются установить точное число людей, которые оказались в многоэтажном доме в момент его частичного обрушения. Кава пояснила, что на данный момент собрано около 1,6 млн долларов на помощь семьям жертв трагедии и пострадавшим. Средства люди получат в качестве благотворительной помощи.
Число погибших при обрушении здания во Флориде достигло 10 человек.
Видео: YouTube / 8 News NOW Las Vegas
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