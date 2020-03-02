Число погибших при обрушении здания во Флориде достигло 10 человек

В ближайшее время для разбора завалов начнут применять тяжелую технику.

Число погибших при обрушении 12-этажного жилого здания во Флориде выросло до 10, судьба 151 человека остается неизвестной. Об этом журналистам 28 июня рассказала глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

Также сотрудники правоохранительных служб округа вместе с родственниками пытаются установить, не могли ли пропавшие в момент обрушения быть в другом месте.

В ближайшее время для разбора завалов начнут применять тяжелую технику, но пока что спасательная операция продолжается. При проведении спасательных работ тяжелая техника, обычно, не используется там, где есть надежда найти живых людей.

В последний раз живого человека из-под завалов спасли в четверг, 24 июня. В понедельник пошел уже пятый день спасательной операции.

Видео: YouTube / CBS 17