Во Флориде после обрушения дома из-под завалов извлекли 37 человек

Операция по поиску людей продолжается.

В американском штате Флорида после обрушения дома из-под завалов извлекли 37 человек. Об этом местным журналистам рассказал руководитель службы пожарной охраны Рей Джедалл. Специалист находится на месте трагедии в городе Серфсайд. Он пояснил, что не менее 11 человек нуждаются в медицинской помощи после извлечения из-под завалов.

37 человек были извлечены из-под элементов конструкции. Сейчас суммарно 11 пациентов, которым оказывают медицинскую помощь. Рей Джедалл, глава пожарной службы

Эксперт уточнил, что экстренные ведомства слышат на месте обрушения звуки, напоминающие стук. Однако человеческих голосов спасатели не слышали. Начальник полиции округа Майами-Дейд Альфредо Рамиреса уточнил, что жертвой трагедии стал один местный житель. Судьба еще 99 человек остается неизвестной. По данным телеканала ABC, во время обрушения 12-этажного дома погибли три человека. Сейчас в районе происшествия ограничено транспортное сообщение. Причины обрушения конструкции выясняются.

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