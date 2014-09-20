Во Флориде обрушилась многоэтажка

В американском штате Флорида обрушилась многоэтажка. Об этом сообщили представители пресс-службы пожарно-спасательного ведомства округа Майами-Дейд. В настоящее время на месте инцидента находятся свыше 80 бригад специалистов. Известно, что пострадало здание кондоминиума в Серфсайде.
Пожарно-спасательная служба находится на месте частичного обрушения здания. Более 80 бригад… находятся на месте происшествия при содействии муниципальных пожарных служб.
пресс-служба спасателей.
Известно, что здание обрушилось на пересечении 88-ой улицы и Коллинз Авеню. О происшествии в экстренном ведомстве узнали около двух часов ночи.
В одном из домов в центре Петербурга рухнули потолок и крыша.
Фото: Miami Beach Police
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