Во Флориде обрушилась многоэтажка

В Серфсайд частично обвалилось многоэтажное здание.

В американском штате Флорида обрушилась многоэтажка. Об этом сообщили представители пресс-службы пожарно-спасательного ведомства округа Майами-Дейд. В настоящее время на месте инцидента находятся свыше 80 бригад специалистов. Известно, что пострадало здание кондоминиума в Серфсайде.

Пожарно-спасательная служба находится на месте частичного обрушения здания. Более 80 бригад… находятся на месте происшествия при содействии муниципальных пожарных служб. пресс-служба спасателей.

Известно, что здание обрушилось на пересечении 88-ой улицы и Коллинз Авеню. О происшествии в экстренном ведомстве узнали около двух часов ночи.

В одном из домов в центре Петербурга рухнули потолок и крыша.

Фото: Miami Beach Police

