В одном из домов в центре Петербурга рухнули потолок и крыша. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщает "Фонтанка".
Инцидент произошел днем 11 июня в доме №21 по улице Достоевского. Так, в ходе ремонта в здании обрушилось перекрытие между квартирой и чердаком. Известно, что в результате обрушения пострадали только коммуникации.
В администрации Центрального района заявили, что работы собственник проводил без согласования. В настоящий момент сотрудники ЖКС ожидают на месте собственника и представителей жилищного комитета.
Ранее мы писали, что на набережной Обводного канала на иномарку обрушилась штукатурка.
Фото: скриншот Google-карты
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