Инцидент произошел днем 11 июня в доме №21 по улице Достоевского.

В одном из домов в центре Петербурга рухнули потолок и крыша. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел днем 11 июня в доме №21 по улице Достоевского. Так, в ходе ремонта в здании обрушилось перекрытие между квартирой и чердаком. Известно, что в результате обрушения пострадали только коммуникации.

В администрации Центрального района заявили, что работы собственник проводил без согласования. В настоящий момент сотрудники ЖКС ожидают на месте собственника и представителей жилищного комитета.

Ранее мы писали, что на набережной Обводного канала на иномарку обрушилась штукатурка.

Фото: скриншот Google-карты