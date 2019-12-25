Десятки человек могут находиться под завалами.

При обрушении дома в Майами погибли три человека. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на правоохранительные органы. Телеканал ABC заявил, что число жертв в трагедии увеличилось. Ранее было известно только об одном погибшем.

В настоящее время пресс-служба администрации полиции округа Майами-Дейд уточнила прессе, что офицеры смогли установить контакт с 53 местными жителями, являющимися владельцами пострадавших квартир. Однако сведения о еще 99 американцев остаются неучтенными.

Напомним, что 12-этажное здание частично обрушилось в городке Сёрфсайд, входящем в территорию Майами в штате Флорида утром 24 июня. По данным властей, разрушенными оказались около половины квартир (из 130). На месте происшествия работают свыше 80 бригад спасателей. К настоящему моменту есть сведения о девяти пострадавших. Спасти удалось около 40 человек.

Во Флориде обрушилась многоэтажка.

Фото: Miami Beach Police