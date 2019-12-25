Байден объявил о режиме ЧС во Флориде после обрушения здания

В городе Серфсайд неизвестна судьба 99 человек, которые могли пострадать при обрушении здания.

Американский президент Джо Байден объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате Флорида после обрушения многоэтажного здания. В соответствии с указом главы Белого дома, руководству МВД и федеральному агентству по управлению в ЧС даются определенные полномочия.

Указ президента наделяет полномочиями FEMA координировать все усилия по ликвидации последствий бедствия с целью облегчения страданий местного населения в этих условиях. заявление администрации США

Напомним, что утром 24 июня произошло частичное обрушении 12-этажного здания в городе Серфсайд. Он входит в округ Майами. Пострадала конструкция половины квартир (из 130 жилых помещений). К месту трагедии направлено 80 бригад спасателей. На данный момент известно о трех погибших и девяти пострадавших. Судьба десятков местных жителей остается неизвестной. Полиция не смогла связаться с 99 американцами. Они могут находиться под завалами.

Байден забыл на пресс-конференции об обрушении жилого дома с десятками пропавших под завалами.

Фото: YouTube / CNBC Television