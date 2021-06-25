Президент США забыл упомянуть на брифинге трагедию, произошедшую во Флориде.

Американский президент Джо Байден забыл об обрушении жилого дома с десятками пропавших под завалами. Инцидент произошел во время выступления главы Белого дома. Политик завершил свою пресс-конференцию и собирался покинуть территорию. Байден заявил, что ему пора садиться в самолет, после чего в пуле журналистов поднялся гул.

В конце мероприятия к нему подошла вице-премьер Камала Харрис и что-то тихо сказала президенту. Предположительно, чиновница напомнила руководителю страны о происшествии во Флориде. Накануне там обрушилась часть многоэтажного здания. Под завалами конструкции пропали десятки человек.

О, да, я прошу прощения. Спасибо, госпожа вице-президент. Джо Байден, президент США

Американский лидер заметил, что в пострадавший штат будут направлены федеральные силы для помощи, если об этом попросят местные власти.

Напомним, что 12-этажное здание в городе Серфсайд пострадало утром 24 июня. Инцидент произошел недалеко от города Майами-Бич во Флориде.

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Видео: The White House