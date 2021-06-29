Пострадали еще не менее двух представителей субподрядной организации на объекте.

При взрыве газа на трубопроводе в Техасе погибли два человека. Об этом сообщили американские журналисты с телеканала NBC. Они сослались на информацию, полученную местными властями. Кроме жертв также известно и минимум двух раненых. Известно, что в момент трагедии сотрудники занимались обслуживанием объекта.

Взрыв прогремел в понедельник 28 июня в округе Коллин. Причины произошедшего уточняются. Предположительно, трагедия не была преднамеренной. Власти обратились за помощью в ФБР, чтобы помочь изучить происшествие на месте. Также к объекту прибыла бригада пожарной службы, спасатели, правоохранительные органы. Чиновники призвали население не приближаться к пострадавшему трубопроводу. Однако специалисты уточнили, что район уже безопасен.

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Видео: YouTube / WFAA