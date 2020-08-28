Филиппинский глава Совета деревни Фатима Дос не знал, что оставил камеру включенной.

Чиновник занялся сексом с секретаршей во время конференции в прямом эфире. Об этом сообщили журналисты из Daily Mail. По данным издания, инцидент произошел в филиппинской провинции Кавите. По ошибке представитель власти по имени Джесус Эстил включил видео во время общения по ZOOM. Участники встречи увидели, как он вступает в интимную связь со своей секретаршей.

Известно, что руководитель присоединился ко встрече позже, чем его подчиненные. Все они представляли Совет деревни Фатима Дос. Эстил плохо разбирается в современных технологиях, поэтому он по ошибке оставил камеру включенной. Он не знал, что его видят подчиненные. Одному из коллег удалось записать откровенную сцену на камеру.

Позже запись попала в Интернет. Некоторые жители деревни призвали отстранить начальника за неподобающее поведение.

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Видео: DailyMail