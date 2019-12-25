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На Филиппинах произошли два взрыва
Сегодня, 9:25
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lesjasap

На Филиппинах произошли два взрыва

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Минимум девять человек погибло, еще 17 пострадали.

На Филиппинах произошли два взрыва. Об этом сообщили журналисты местного телеканала CNN Philippines. По данным очевидцев, трагедии на юге страны произошли с разницей в один час. 

Первый взрыв прогремел в городе Холо, расположенного в провинции Сулу. Его услышали местные жители около 11:53 часов по местному времени (06:53 утра по московскому времени). Второй - в том же городе, но около 13 часов (08:00 утра по московскому времени). По данным  ABS-CBN, как минимум один взрыв произошел на территории торгового центра Paradise Food Shop. 

В рамках обоих взрывов погибли по меньшей мере девять человек. Еще 17 пострадавших ранены. В издании Inquirer рассказали, что среди жертв есть четверо военнослужащих.

Филиппины планируют начать тестировать российскую вакцину от коронавируса в октябре.

Теги: взрыв, филиппины
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Происшествия,

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