Минимум девять человек погибло, еще 17 пострадали.

На Филиппинах произошли два взрыва. Об этом сообщили журналисты местного телеканала CNN Philippines. По данным очевидцев, трагедии на юге страны произошли с разницей в один час.

Первый взрыв прогремел в городе Холо, расположенного в провинции Сулу. Его услышали местные жители около 11:53 часов по местному времени (06:53 утра по московскому времени). Второй - в том же городе, но около 13 часов (08:00 утра по московскому времени). По данным ABS-CBN, как минимум один взрыв произошел на территории торгового центра Paradise Food Shop.

В рамках обоих взрывов погибли по меньшей мере девять человек. Еще 17 пострадавших ранены. В издании Inquirer рассказали, что среди жертв есть четверо военнослужащих.

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