У россиян узнали их отношение к переводу на четырехдневную рабочую неделю.

Четверть россиян отказались от 4-дневной недели и новых праздников. Об этом сообщили представители сервиса SuperJob. Специалисты провели опрос среди 1,6 тысяч человек. У них узнали о том, нужен ли переход на четырехдневную рабочую неделю в обязательном порядке или это решение следует оставить за работодателем. Почти 30 процентов россиян поддерживают введение обязательной четырехдневной недели для всех компаний, работающих сейчас по графику пять/два.

Большая часть опрошенных полагает, что переход на такой график работы должен принять работодатель (47 процентов). Авторы исследования говорят о том, что многие респонденты не понимают того, что будет с заработной платой, если такой переход состоится. Наибольшая часть сторонников такого права со стороны работодателя являются представителями молодежи до 24 лет (порядка 54 процентов).

На вопрос затруднились ответить 23 процента опрошенных.

Доля желающих отдать детей в вуз россиян за десять лет сократилась вдвое.

Фото: Piter.tv