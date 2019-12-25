Имена журналистов, которых повезут в Россию, неизвестны.

Четверо задержанных российских журналистов покинули посольство в Минске. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Известно, что российских корреспондентов сопровождает российский дипломат. Имена журналистов, которых повезут в Россию, неизвестны.

При этом телеграм-канал RT сообщает в Telegram, что освободили корреспондента RT Константина Придыбайло, военкора и автора проекта WarGonzo Семена Пегова и его оператора Влада Заедока, а также журналистов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко.

Ранее мы писали, что в Белоруссии пропали два российских правозащитника и журналист издания Znak.com. Также белорусские СМИ назвали провокаторами беспорядков российских правозащитников. Отметим, что корреспондент "Медузы" уже больше 35 часов не выходит на связь. Редакция и правозащитники не могут его найти. Известно, что перед задержанием Солопова жестоко избили белорусские силовики.