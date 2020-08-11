  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:50
184
matveyvn
Код вставки плеера

Белорусские СМИ назвали провокаторами беспорядков российских правозащитников

0 0

На видео люди сидят на четвереньках с заломленными руками или уложены лицом в пол.

Белорусское государственное информационное агентство "Белта" в своём телеграм-канале опубликовало видео, на котором запечатлены пропавшие накануне во время протестов в Минске координаторы "Открытой России" Артём Важенков и Игорь Рогов. В подписи к видеоролику их называют провокаторами беспорядков.

На видео люди сидят на четвереньках с заломленными руками или уложены лицом в пол. У одного из них на теле кровь и свастика. Двое мужчин на видео говорят, что они из России. Ещё один задержанный говорит, что у него 12 судимостей.

Наши координаторы ни в чём не участвовали. Они приехали наблюдать за выборами в Беларусь. Это провокация.

цитата из сообщения в телеграм-канале "Открытка"

Ранее мы писали, что в Белоруссии пропали два российских правозащитника и журналист издания Znak.com.

Видео: Telegram/Открытка

Теги: белоруссия, открытая россия, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии