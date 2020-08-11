Белорусские СМИ назвали провокаторами беспорядков российских правозащитников

Белорусское государственное информационное агентство "Белта" в своём телеграм-канале опубликовало видео, на котором запечатлены пропавшие накануне во время протестов в Минске координаторы "Открытой России" Артём Важенков и Игорь Рогов. В подписи к видеоролику их называют провокаторами беспорядков.
На видео люди сидят на четвереньках с заломленными руками или уложены лицом в пол. У одного из них на теле кровь и свастика. Двое мужчин на видео говорят, что они из России. Ещё один задержанный говорит, что у него 12 судимостей.
Наши координаторы ни в чём не участвовали. Они приехали наблюдать за выборами в Беларусь. Это провокация.
цитата из сообщения в телеграм-канале "Открытка"
Ранее мы писали, что в Белоруссии пропали два российских правозащитника и журналист издания Znak.com.
Видео: Telegram/Открытка
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