В Белоруссии пропали два российских правозащитника и журналист издания Znak.com

"Открытая Россия" требует от властей Беларуси незамедлительно предоставить информацию о местонахождении Артёма Важенкова и Игоря Рогова, и освободить их.

В Белоруссии пропали два российских правозащитника – это координаторы "Открытой России" Артём Важенков и Игорь Рогов. Об этом сообщает телеграм-канал "Кто если не Буракова".

Важенков и Рогов приехали в республику в качестве наблюдателей. Сегодня утром с ними не удалось выйти на связь. После звонка по номеру Артёма Важенкова трубку взял неизвестный, который представился "другом", заявил, что Важенкова и Рогова "взяли" и что у них всё "не очень хорошо". До этого в последний раз удалось связаться координаторами вчера около 20:00. Есть основания считать, что они задержаны и им угрожает опасность.

"Открытая Россия" требует от властей Беларуси незамедлительно предоставить информацию о местонахождении Артёма Важенкова и Игоря Рогова, и освободить их.

Телеграм-канал российского издания Znak.com сообщает о том, что в Минске пропал их корреспондент Никита Телиженко. Он не выходит на связь 20 часов. Телиженко находился в Белоруссии по редакционному заданию и освещал выборы президента республики, а также массовые акции протеста. Он перестал выходить на связь с 18 часов 46 минут (по белорусскому времени) 10 августа. Редакция сообщает, что в этом время он находился на улице Немига в Минске, где в 19:00 должен был начаться очередной митинг.

У редакции есть все основания полагать, что Никита был задержан вчера при освещении акций протеста в Минске.

Ранее Лавров потребовал от Белоруссии скорейшего освобождения российских журналистов.