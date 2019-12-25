Четыре бомбардировщика ВВС США отработали удары по России над Атлантикой

Четыре бомбардировщика ВВС США отработали удары по России над Атлантическим океаном. По данным Telegram-канала "Записки охотника", военные из США учились наносить "внезапный и сильный" вдр по силам противника. В операции принимали участие экипаж одного борта В-52 и три экипажа на В-2.
В-52 совершил перелёт с авиабазы Барксдейл в направлении Европы, в то время как с авиабазы Whiteman AFB вылетели 3 бомбардировщика В-2А Spirit (бортовые 82-1067 / 88-0328 / 89-0129) с посадкой для дозаправки на Азорских островах.
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На данный момент Пентагон не разместил на сайте никаких пояснений по проведенной миссии по переброске американских самолетов в сторону Европы. Военные аналитики полагают, что Вашингтон может осуществлять подготовку против властей Тегерана из-за нападения на базу США и Ираке.
Байден заявил, что Россия должна будет заплатить за вмешательство в выборы в США.
Фото: Pixabay.com, Telegram-канал "Записки охотника"
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