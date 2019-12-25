Ученые наблюдали за TDE под номером AT2019qiz.

Черная дыра разорвала звезду на рекордно близком расстоянии, равном 215 млн световых лет. Об этом рассказали специалисты в публикации для Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ученые отметили, что впервые смогли наблюдать смерть звезды, которая погибла из-за влияния черной дыры.

Событие приливного разрушения (TDE), обозначенное как AT2019qiz обнаружено в сентябре 2019 года. Оно возникает в том, случае, если звезда оказывается на слишком близком расстоянии. Из-за мощной гравитации небесное тело начинает разрываться, выпуская яркую вспышку света. Она слабо различима из-за облака пыли.

Ученые напомнили, что вспышка является результатом воздействия гравитации на материал небесного тела, а также трения вещества. При этом звезда нагревается до больших температур, которые способны затмить родительскую галактику.

TDE наблюдалось в нескольких длинах волн света, включая ультрафиолетовый, радио, оптический и рентгеновский диапазоны. Благодаря этому астрономы поняли, что масса разорванной звезды примерно равнялось Солнечной. Из-за черной дыры половина ее потерялась.

Ученые выявили новый способ обнаружения черных дыр.

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