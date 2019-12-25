Ученые выявили новый способ обнаружения черных дыр. Об этом рассказали представители Yaledailynews. Они отметили, что наука считает, что скорость вращения данных космических объектов достигает в среднем 150 тысяч километров в час (около 50 процентов от скорости света). В новой работе обнаружено, что сверхмассивные дыры в центрах галактик вращаются в "теоретическом пределе". Это говорит о том, что черная дыра может расти за счет "поедания" других объектов, которые расположены рядом с ней, а не за счет слияния с другими дырами. Исследование также объясняет, почему некоторые области черных дыр по-прежнему скрыты от человека.
Поскольку свет движется с предельной скоростью, чем дальше мы вглядываемся во Вселенную, тем дальше смотрим назад во времени
авторы исследования
Астрономы пояснили, что нельзя заглянуть в эпоху сразу после Большого взрыва, когда Вселенная стала очень горячей. В то время свет отражался от свободных электронов, а само пространство космоса было "ионизировано". Именно поэтому этот свет нельзя разглядеть в телескопы. Тот период, когда ионизация ушла, получил название Темных веком. Только после 150 млн - 1 млрд лет начали формироваться звезды и видимые галактики.
Сейчас основным вопросом для науки является тот, который изучает что больше способствовало процессу реионизации: образование галактик или тип сверхмассивных черных дыр (квазеры). Ученые в рамках работы считают, что ответ: галактики.
Астрономы открыли гигантскую черную дыру, "поймавшую" шесть галактик.
Фото: Pixabay.com
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