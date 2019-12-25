Эксперты проанализировали способы расширения черных дыр во Вселенной.

Ученые выявили новый способ обнаружения черных дыр. Об этом рассказали представители Yaledailynews. Они отметили, что наука считает, что скорость вращения данных космических объектов достигает в среднем 150 тысяч километров в час (около 50 процентов от скорости света). В новой работе обнаружено, что сверхмассивные дыры в центрах галактик вращаются в "теоретическом пределе". Это говорит о том, что черная дыра может расти за счет "поедания" других объектов, которые расположены рядом с ней, а не за счет слияния с другими дырами. Исследование также объясняет, почему некоторые области черных дыр по-прежнему скрыты от человека.

Поскольку свет движется с предельной скоростью, чем дальше мы вглядываемся во Вселенную, тем дальше смотрим назад во времени авторы исследования

Астрономы пояснили, что нельзя заглянуть в эпоху сразу после Большого взрыва, когда Вселенная стала очень горячей. В то время свет отражался от свободных электронов, а само пространство космоса было "ионизировано". Именно поэтому этот свет нельзя разглядеть в телескопы. Тот период, когда ионизация ушла, получил название Темных веком. Только после 150 млн - 1 млрд лет начали формироваться звезды и видимые галактики.

Сейчас основным вопросом для науки является тот, который изучает что больше способствовало процессу реионизации: образование галактик или тип сверхмассивных черных дыр (квазеры). Ученые в рамках работы считают, что ответ: галактики.

Астрономы открыли гигантскую черную дыру, "поймавшую" шесть галактик.

Фото: Pixabay.com