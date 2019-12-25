Международная группа исследователей нашла неопровержимые доказательства теории.

Доказана теория о пожирающих звезды черных дырах. Международная группа ученых впервые получила прямые доказательства того, что формирование аккреционного диска происходит во время приливного разрушения звезды, видимого в оптических лучах. Открытие подтверждает теорию о том, что вещества звезды пожираются черными дырами.

Астрономы проанализировали излучение разных длин волн, которые исходят от TDE, обозначенного как AT 2018hyz (ASASSN-18zj). Объект обнаружен в ноябре 2018 года во время поисков сверхновых звезд. Местоположение объекта совпадает с галактикой 2MASS J10065085+0141342. Она удалена на 600 млн световых лет от Земли.

Спектр AT 2018hyz имеет двойный пик в бальмеровском излучении. Он указал на аккреционный диск эллиптической формы, вращающийся вокруг сверхмассивной черной дыры. В рамках изучения объекта установлено, что диск формировался в тот момент, когда вещество от разрушенной звезды приближалось к перицентру (самой близкой к черной дыре точке орбиты). Этот процесс начался за десятки дней до первого обнаружения AT 2018hyz.

Найдена самая близкая к Земле черная дыра.