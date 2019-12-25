Она удалена на тысячу световых лет от Земли.

Найдена самая близкая к Земле черная дыра. Об этом рассказали астрономы из Европейской южной обсерватории в статье для журнала Astronomy & Astrophysics. Ученые заявили, что обнаруженная черная дыра удалена от нашей планеты всего на тысячу световых лет. Она может являться частью тройной системы, которую можно увидеть на небе невооруженным глазом.

Ученые наблюдали на двойной системой HR 6819, которая находится в созвездии Телескоп. Исследователи нашли в ней третий, ранее неизвестный объект. При детальном изучении оказалось, что одна из двух звезд вращается вокруг невидимого объекта каждые 40 дней. Предположительно, масса данного небесного тела может быть в четыре раза больше, чем масса Солнца. Это факт делает его черной дырой.

Ученые заметили, что объект не поглощает материю, поэтому его нашли только при помощи наблюдения за орбитой соседней звезды.

Черная дыра породила уникальную разновидность планет.