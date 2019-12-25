Красная гигантская звезда породила белого карлика, который может превратиться в планетообразный объект.

Черная дыра породила уникальную разновидность планет. Об этом говорится на официальном сайте НАСА. Специалисты опубликовали пресс-релиз проведенного исследования. Астрономы организации впервые зафиксировали космическое явление, при котором звезда смогла пережить сближение со сверхмассивной черной дырой. При этом небесный объект лишился внешней оболочки. Эксперты уверены, что в будущем звезда превратится в новую разновидность планет из-за уменьшения массы.

Астрономы получили информацию благодаря рентгеновским телескопам Chandra и XMM-Newton. Ученые увидели, что на расстоянии в 250 миллионов световых лет от Земли гигантская красная звезда оказались слишком близко от черной дыры. Массу последней можно сравнить с 400 тысячами Солнц. В пространстве галактики GSN 069 звезда лишилась слоя, который содержал водород. Это создало белого карлика, который окружен облаком газа.

Ученые рассказали, что белый карлик находится на эллиптической орбите. Он совершает оборот вокруг черной дыры каждые девять часов. Каждый раз, когда объект достигает ближайшей к ней точки, то остатки внешней оболочки попадают в аккреционный диск и испускают рентгеновские лучи. Потеря массы звезды и гравитационные волны приведут к тому, что радиус орбиты звезды будет расти. Форма объекта округлится. Через триллион лет белый карлик может увеличиться до размеров Юпитера и станет напоминать планетообразный объект.

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