Ученые продвинулись в изучении космоса.

Эффект 3D-очков позволил определить силу свечения плевков черных дыр и его направление. Чтобы ее вычислить, ученые использовали данные и с оптических, и с радиотелескопов. Методика опубликована в научном издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ученые измерили поляризацию света, учитывая то, какая часть пришла из джета. Эффект похож на взгляд сквозь 3D-очки, которые позволяют глазам видеть разные картинки. Другими способами получить необходимую информацию на данный момент нельзя.

Астрономы мира уверены, что в ядре каждой галактики находится как минимум одна сверхмассивная черная дыра.

Ранее генерал ВВС США обеспокоен "маневрами российских спутников".