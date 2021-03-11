Чавушоглу: Турция по-прежнему нуждается в приобретении систем ПВО

В МИД Турции не исключили новой закупки С-400 российского производства.

Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция по-прежнему нуждается в приобретении систем ПВО. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на совместной пресс-конференции в Дохе с российским и катарским коллегами Сергеем Лавровым и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Чиновник ответил на вопрос журналиста о том, планирует ли Анкара закупать второй полк С-400 российского производства.

Нам понадобится больше систем ПВО, и Турция как независимая страна оставляет за собой право приобрести их из разных источников. Но никто не должен критиковать Турцию по этому вопросу. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Напомним, что марте текущего года руководитель Управления оборонной промышленности Исмаил Демир подтвердил сведения о том, что Анкара изучает возможность новой закупки у Москвы С-400.

Лавров: РФ, Катар и Турция акцентировали важность оказания сирийцам гуманитарной помощи.

Видео: YouTube / CNN TÜRK