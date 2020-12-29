Часть сцен в новом "Джеймсе Бонде" придется переснять из-за переноса премьеры

Проблема в том, что шпионские гаджеты, которыми пользуется агент 007, уже устарели.

Создателям 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" придется переснять часть сцен из-за переноса премьеры. Об этом сообщает Independent.

Проблема в том, что шпионские гаджеты, которыми пользуется агент 007, уже устарели. Некоторые спонсоры фильма, в числе которых производитель мобильных телефонов Nokia и часовой бренд Omega, будут разочарованы, увидев на экране старые версии своих гаджетов. Крупные технологические компании уверены, что демонстрация их самых последних разработок помогает в продвижении продукции среди фанатов фильма.

25-я часть франшизы о Джеймсе Бонде должна была выйти в прокат в апреле 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса премьеру неоднократно переносили. В итоге фильм выйдет в свет 8 октября 2021 года.

Ранее продюсер "Джеймса Бонда" заявила, что агент 007 не станет женщиной.

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia