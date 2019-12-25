Продюсер "Джеймса Бонда" заявила, что агент 007 не станет женщиной

Замену Дэниелу Крейгу пока не нашли.

Продюсер фильмов о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи в беседе с Total Film прокомментировала слухи о том, что после ухода Дэниела Крейга новым агентом 007 может стать Том Харди. По словам Брокколи, звезду "Венома" пока никуда не приглашали. В настоящий момент команда франшизы пока не выбрала нового Бонда и не собирается с этим спешить.

Барбара Брокколи заявила, что нового агента 007 начнут искать не раньше выхода фильма "Не время умирать". Она считает, что должно пройти какое-то время, чтобы зрители забыли Дэниела Крейга.

Кроме того, продюсер подтвердила, что новый Джеймс Бонд вряд ли будет поход на Крейга. Новый агент 007 не обязательно будет белым, но он совершенно точно будет мужчиной. "Нам надо создавать роль для женщин, а не переделывать мужчин в женщин", - заявила Брокколи.

Премьера фильма "Не время умирать" состоится 19 ноября. По сюжету Джеймс Бонд оставил оперативную службу и уехал на Ямайку. Его спокойная жизнь заканчивается, когда на остров приезжает старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ и просит о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагал главный герой. Бонд попадает в ловушку к загадочному злодею, владеющему опасным техническим оружием. Главным антагонистом агента 007 в новом фильме стал персонаж в исполнении Рами Малека.

Фото: Instagram / danielcraigofficialfans