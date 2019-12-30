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Церемонию вручения Нобелевской премии мира перенесли из ратуши Осло
Сегодня, 11:57
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lesjasap

Церемонию вручения Нобелевской премии мира перенесли из ратуши Осло

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Она будет проводить в Университете Осло.

Церемонию вручения Нобелевской премии мира перенесли из ратуши Осло на территорию университета. Об этом сообщили журналисты телекомпании NRK. Они напомнили, что торжественное мероприятие должно пройти 10 декабря.

В Швеции вручение других Нобелевских премий, которое обычно проходило в стокгольмской филармонии, отменили. Мы хотим координироваться со Стокгольмом, и хотим подчеркнуть, что этот год является исключением

сообщение норвежского нобелевского комитета

Второй причиной переноса локации стало то, что при действующих ограничениях в ратуше могло поместиться только 200 человек, а  зал способен разместить тысячу участников.

Напомним, что Нобелевская премия мира вручалась в ратуше Осло на протяжении более 30 лет. В 2020 году награда будет вручена в Университете Осло, где церемония проводилась с 1947 по 1989 года. 

Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию.

Теги: нобелевская премия, нобелевский комитет, осло, премия мира
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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