Она будет проводить в Университете Осло.

Церемонию вручения Нобелевской премии мира перенесли из ратуши Осло на территорию университета. Об этом сообщили журналисты телекомпании NRK. Они напомнили, что торжественное мероприятие должно пройти 10 декабря.

В Швеции вручение других Нобелевских премий, которое обычно проходило в стокгольмской филармонии, отменили. Мы хотим координироваться со Стокгольмом, и хотим подчеркнуть, что этот год является исключением сообщение норвежского нобелевского комитета

Второй причиной переноса локации стало то, что при действующих ограничениях в ратуше могло поместиться только 200 человек, а зал способен разместить тысячу участников.

Напомним, что Нобелевская премия мира вручалась в ратуше Осло на протяжении более 30 лет. В 2020 году награда будет вручена в Университете Осло, где церемония проводилась с 1947 по 1989 года.

Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию.